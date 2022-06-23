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Четверг, 23 июня, 2022

Прокуратура выявила нарушения по карьеру в Заокском

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Татьяна Проводина

Прокуратура выявила нарушения по карьеру в Заокском

https://www.pexels.com/ru-ru/@sofya-kuvarzina-76105708/

Надзорный орган сообщил «Новой газете», что проверка показала массу нарушений по карьеру по добыче песка возле сёл Коростово и Заокское.

По итогам проверки Министерства природопользования Рязанской области найдены нарушения при проведении госэкспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации об участках недр. Лицензия на пользование недрами также была выдана с нарушениями.

Заместителю областного правительства, который курирует минприроды, 10 июня направлено внесено представление. Прокуратура Рязанской области держит ситуацию на контроле. В течение 30 дней должен поступить ответ на представление от заместителя правительства региона.

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