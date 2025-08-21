Прокуратура Рязанской области осуществляет надзор за ходом ремонтных работ на автодороге «Лакаш — Брыкин Бор», которые проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил телеграм-канал надзорного ведомства.

В ходе проверки, проведённой прокурором Спасского района Дмитрием Тимохиным совместно со специалистами, были выявлены нарушения требований ГОСТа. Оказалось, что уровень асфальтового полотна занижен относительно обочины, что приводит к скоплению дождевой воды. Это, в свою очередь, негативно влияет на безопасность дорожного движения.

По данному факту в адрес заказчика работ — ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» — было внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.