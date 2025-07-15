Прокуратура выявила многочисленные нарушения на пляжах в Рязанской области

Органы прокуратуры Рязанской области провели проверку соблюдения законодательства при реализации органами местного самоуправления полномочий по обеспечению безопасности населения в период летнего купального сезона. В ходе надзорных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения требований закона на водных объектах, включая места отдыха детей.

Установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны муниципальных властей.

Так, в Кораблинском, Захаровском, Сараевском, Шацком, Московском и Октябрьском районах города Рязани не организовано информирование граждан об ограничении водопользования — отсутствуют аншлаги с предупреждениями о запрете купания.

В Московском районе Рязани часть водных объектов не задекларированы как пляжи, а также не приняты меры по ограничению доступа к пруду «Родная Заводь», расположенному вблизи образовательного учреждения. В Полянском сельском поселении Рязанского района отсутствуют оборудованные места отдыха у воды, не обеспечена безопасность граждан.

Нарушения также зафиксированы при содержании пляжа на пруду «Немецкий» в рабочем поселке Александро-Невский — отсутствует спасательная лодка, а информирование посетителей о правилах поведения на воде признано недостаточным. В Ряжском районе (реки Ранова и Хупта), в городе Сасово, на территории благоустраиваемой зоны отдыха на реке Цна, отсутствуют знаки, запрещающие купание.

По всем выявленным нарушениям прокурорами внесены представления главам администраций соответствующих муниципальных образований. Надзор за устранением нарушений находится на контроле.