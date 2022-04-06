Прокуратура внесла представление врио мэра г. Рыбное за неуплату работ по федеральному проекту

Прокуратура Рыбновского района внесла представление исполняющей обязанности мэра города Рыбное Галине Михайлициной, сообщает портал RybnoeNet.

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В ходе прокурорской проверки установлено, что администрация города не оплатила в срок ООО «Пеликен» стоимость выполненных работ по благоустройству общественной территории.

Фирма работала в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Прокуратура потребовала устранить нарушение закона, не допускать подобного впредь.

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Администрация приняла меры, наказано должностное лицо.