Прокуратура внесла представление в связи с гибелью рабочего при опиловке деревьев в Скопине

Прокуратура внесла представление руководителю ООО «Ремонтник» из-за невыполнения правил техники безопасности при выполнении высотных работ, в результате чего погиб рабочий.

По данным следствия, при опиловке деревьев на улице Пирогова в городе Скопине при обрушении металлической автовышки с большой высоты на землю упали двое рабочих. От полученных травм один из них скончался на месте происшествия, второй госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения.

В результате прокурорской проверки, проведенной в связи с несчастным случаем на производстве, руководителю ООО «Ремонтник» внесено представление. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 216 УК РФ.