Происшествия

Прокуратура внесла представление в связи с гибелью рабочего при опиловке деревьев в Скопине

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура внесла представление руководителю ООО «Ремонтник» из-за невыполнения правил техники безопасности при выполнении высотных работ, в результате чего погиб рабочий.

По данным следствия, при опиловке деревьев на улице Пирогова в городе Скопине при обрушении металлической автовышки с большой высоты на землю упали двое рабочих. От полученных травм один из них скончался на месте происшествия, второй госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения.

В результате прокурорской проверки, проведенной в связи с несчастным случаем на производстве, руководителю ООО «Ремонтник» внесено представление. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 216 УК РФ.

Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Новости России

Повышение пенсии в сентябре: кому ждать удвоенную выплату

В сентябре этого года ряд российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. Как сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, повышение коснётся нескольких категорий граждан, у которых юридически значимые обстоятельства наступили в августе.
Общество

Александра Трусова объявила имя сына

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как назвала сына. Имя первенца она сообщила в своем телеграм-канале 11 августа.

Последние новости

Медицина

Врач-терапевт Ревкова объяснила, как не отравиться поддельным алкоголем на отдыхе

По словам врача, поддельный алкоголь крайне опасен для организма, так как в нем помимо спирта содержит метанол, ацетон, масла и другие токсичные примеси. Метанол, в свою очередь, бьёт по центральной нервной системе и зрительному нерву. Так, всего 10 мл чистого метанола могут вызвать частичную или полную слепоту
Медицина

В Рязанской ОКБ установлен новый аппарат для диагностики остеопороза

В Рязанской областной клинической больнице установлен современный остеоденситометр – аппарат для рентгеновской костной денситометрии. Он позволяет точно оценить плотность костной ткани и выявить остеопороз на ранней стадии.
Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту отсутствия воды в рязанском селе Петрушино

Жители села пожаловались на отсутствие жизненно важного ресурса. Отмечается, что бурение новой скважины уже началось.
Происшествия

Суд взыскал с дроппера 300 тысяч рублей в пользу пенсионера из Рязанского района

В сентябре 2024 года 69-летний житель Рязанского района под влиянием мошенников перевел неизвестной ему ранее жительнице Московской области денежные более 300 тысяч рублей.
Общество

УК «Зеленая Роща» оштрафовали за не соответствие температуры воды в Рязани

Причиной штрафа стало ненадлежащее содержание внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения в доме № 44 по улице Гагарина в Рязани.
Общество

Медовая ярмарка начнет работу в Рязани 12 августа

В день открытия в 13:00 посетителей будут ждать музыкальные выступления и угощения: холодный квас и сладкая вата. Тематическая ярмарка открыта для посетителей со вторника по субботу с 10:00 до 19:00.
Новости России

Мизулина высказалась о запрете звонков в Telegram и WhatsApp

Руководитель «Лиги безопасного интернета» сообщила, что сегодня ей поступила информация из разных регионов России о проблемах при звонках в Telegram и WhatsApp.