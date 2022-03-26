Прокуратура внесла представление начальнику рязанского УФСИН за нарушение уголовно-исполнительного законодательства

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла представление начальнику УФСИН России по Рязанской области из-за нарушения уголовно–исполнительного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Нарушения установили в ходе проверок в исправительных учреждениях.
Так, был выявлен факт укрытия от органов предварительного расследования сведений о запрещённых предметах, изъятых у осужденных. Также допущены нарушения при их хранении и уничтожении.
Внесённое 10 марта представление сейчас находится на рассмотрении.