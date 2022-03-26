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Суббота, 26 марта, 2022

Прокуратура внесла представление начальнику рязанского УФСИН за нарушение уголовно-исполнительного законодательства

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Прокуратура внесла представление начальнику рязанского УФСИН за нарушение уголовно-исполнительного законодательства

Александр Ильин

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла представление начальнику УФСИН России по Рязанской области из-за нарушения уголовно–исполнительного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

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Нарушения установили в ходе проверок в исправительных учреждениях. 

Так, был выявлен факт укрытия от органов предварительного расследования сведений о запрещённых предметах, изъятых у осужденных. Также допущены нарушения при их хранении и уничтожении. 

«Пять средств мобильной связи по документам были уничтожены, однако фактически были обнаружены сотрудниками прокуратуры на складе учреждения, один бесхозный сотовый телефон был утерян со склада», — говорится в сообщении ведомства. 

Внесённое 10 марта представление сейчас находится на рассмотрении.

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