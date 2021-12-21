Прокуратура внесла представление главе Касимовской администрации из-за неубранных дорог

Прокуратура внесла представление главе администрации города Касимов из-за неочищенных от снега автомобильных дорог, сообщает пресс-служба ведомства.

Касимовская межрайонная прокуратура и инспектор дорожного надзора провели проверку обеспечения безопасности движения транспорта в зимний период.

Выяснилось, что 12 октября 2021 года администрация Касимова и МКП «Касимовсервис» заключили контракт на 1,5 млн рублей. Однако после выпадения снега ряд дорог в городе находился в неудовлетворительном состоянии, имелись значительные снежные отложения.

«Данный факт свидетельствует о ненадлежащем контроле Администрацией МО-ГО г. Касимов за реализацией муниципального контракта, а также о ненадлежащем исполнении МКП «Касимовсервис» его условий», — говорится сообщении прокуратуры.

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Уточняется, что представления об устранении выявленных нарушений находятся на рассмотрении.