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Вторник, 21 декабря, 2021
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Прокуратура внесла представление главе Касимовской администрации из-за неубранных дорог

Александр Ильин

Прокуратура внесла представление главе администрации города Касимов из-за неочищенных от снега автомобильных дорог, сообщает пресс-служба ведомства. 

Касимовская межрайонная прокуратура и инспектор дорожного надзора провели проверку обеспечения безопасности движения транспорта в зимний период. 

Выяснилось, что 12 октября 2021 года администрация Касимова и МКП «Касимовсервис» заключили контракт на 1,5 млн рублей. Однако после выпадения снега ряд дорог в городе находился в неудовлетворительном состоянии, имелись значительные снежные отложения. 

«Данный факт свидетельствует о ненадлежащем контроле Администрацией МО-ГО г. Касимов за реализацией муниципального контракта, а также о ненадлежащем исполнении МКП «Касимовсервис» его условий», — говорится сообщении прокуратуры. 

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Уточняется, что представления об устранении выявленных нарушений находятся на рассмотрении. 

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