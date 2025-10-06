Прокуратура внесла представление главе администрации Рязани из-за срыва отопительного сезона 2025-2026

Прокуратура Рязанской области провела проверку по факту публикаций об отсутствии отопления и горячего водоснабжения в некоторых многоквартирных домах городя Рязани.

В ходе проверки были оценены действия должностных лиц администрации Рязани, подрядчиков, занимающихся капитальным ремонтом магистральных трубопроводов, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Прокуратура области внесла представление главе администрации Рязани из-за ненадлежащего контроля за соблюдением сроков выполнения работ подрядчиками по капитальному ремонту магистральных трубопроводов, что привело к срыву отопительного сезона 2025/2026 годов в ряде жилых домов.