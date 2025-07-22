Прокуратура в Рязанской области выявила более 1 000 нарушений в образовательной сфере

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва органы прокуратуры усилили контроль за соблюдением прав выпускников в период приемной кампании 2025/2026 учебного года. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

18 июля под председательством заместителя прокурора области Екатерины Банниковой прошло межведомственное совещание. В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти региона и высших учебных заведений.

В центре внимания — соблюдение законности при формировании десятых классов, обеспечение равного доступа к образованию и недопущение дискриминации. Особый акцент сделан на правах поступающих, имеющих право на льготы.

Межрайонные прокуроры ориентированы на контроль соблюдения законодательства при зачислении детей участников специальной военной операции в колледжи и вузы. Обращается внимание на корректное использование установленных квот.

В ходе надзорной работы в текущем году в образовательной сфере выявлено более 1 000 нарушений. Прокуратурой внесено свыше 600 актов реагирования. К ответственности привлечены 252 должностных лица.