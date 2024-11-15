Прокуратура: в Рязани работодатели нарушали права работников маркетплейсов

Прокуратура Рязанской области провела проверки, чтобы убедиться в соблюдении трудовых прав сотрудников пунктов выдачи заказов и служб доставки популярных маркетплейсов, таких как OZON, Wildberries, Яндекс, СДЭК и других. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, проверки вскрыли многочисленные нарушения, включая отсутствие трудовых договоров у работников.

Так, прокурор Московского района Рязани установил, что ряд коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей не заключали трудовые договоры с сотрудниками. В связи с этим нарушители привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ. В Ермишинском районе были выявлены случаи заключения трудовых договоров без обязательных условий, таких как информация об условиях труда и социальном страховании. Нарушившему предпринимателю назначен штраф.

Вопрос о защите трудовых прав работников пунктов выдачи заказов обсуждался на межведомственной рабочей группе в прокуратуре области с участием министра труда Рязанской области и представителей различных ведомств. Прокуратура инициировала внеплановые заседания в муниципальных комиссиях по легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по зарплате. В этих заседаниях также участвовали работодатели пунктов выдачи заказов, чтобы совместно обсудить соблюдение трудовых прав и сформировать единый реестр работодателей.

По итогам проверки выявлено более 30 нарушений, внесено 3 представления, вынесено 16 постановлений о возбуждении административных дел. Прокуратура продолжит работать в этом направлении.