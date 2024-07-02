Прокуратура установила нарушения при эксплуатации объекта захоронения отходов

Прокуратура Александро-Невского района провела проверку, чтобы выяснить, соблюдаются ли требования природоохранного, земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства при использовании объекта захоронения отходов, расположенного рядом с деревней Верхний Якимец.

Оказалось, что отходы размещены не в границах отведённого для этого участка земли. По периметру площадки нет обваловки, не ведётся надлежащий учёт поступающих отходов, объект не оборудован системой фото- и видеофиксации.

Из-за выявленных нарушений прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по статье 6.35 КоАП РФ в отношении директора организации. Также руководителю общества было направлено представление.

Прокуратура Рязанской области следит за тем, чтобы нарушения были устранены.