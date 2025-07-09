Прокуратура требует лишить водительских прав более двух десятков рязанцев с зависимостями 

Прокуратура Рязанской области требует лишить водительских прав более двух десятков человек с алкогольной и наркотической зависимостью. Об этом сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Установлено, что 23 местных жителя состоят на диспансерном наблюдении в наркологическом диспансере в связи с наличием алкогольной и наркотической зависимости. При этом они имеют водительские удостоверения.

Управление транспортными средствами лицами, страдающими наркоманией, алкоголизмом, психическими заболеваниями, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, повлечь причинение вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Прокуратура обратилась в суд с исками о прекращении права управления транспортными средствами указанных граждан.