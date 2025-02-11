Прокуратура составила портрет рязанского преступника

Прокуратура Рязанской области на основании данных государственного учета составила портрет типичного преступника из Рязани.

Это мужчина, не имеющий постоянного места работы, в возрасте от 30 до 49 лет. Он получил среднее профессиональное образование и ранее уже имел проблемы с законом.

В 2024 году привлечено к уголовной ответственности 3 792 лица, совершивших преступления (739 женщин и 85 несовершеннолетних). Граждан России – 3 621, иностранных граждан и лиц без гражданства – 171.

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Возраст: 14-15 лет – 18; 16-17 лет – 67; 18-24 года – 466; 25-29 лет – 477; 30-49 лет – 2 155; 50 лет и старше – 609.

Образование: высшее профессиональное – 462; среднее профессиональное – 1 488; начальное и основное общее – 767; среднее (полное) общее – 962.

Социальное положение: наемный рабочий – 597; служащий – 139; учащиеся и студенты – 101; без постоянного источника дохода – 2 559; безработные – 2.

Является по отношению к потерпевшему: знакомым – 412, членом семьи – 342; родственником – 26; сожителем или бывшим супругом – 110.

В состоянии опьянения находились 872 лица. Ранее совершавших преступления – 2 043, из них ранее судимых – 929, с разными видами рецидива – 440.