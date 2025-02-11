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Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik
Общество

Прокуратура составила портрет рязанского преступника

Алексей Самохин

Прокуратура Рязанской области на основании данных государственного учета составила портрет типичного преступника из Рязани.

Это мужчина, не имеющий постоянного места работы, в возрасте от 30 до 49 лет. Он получил среднее профессиональное образование и ранее уже имел проблемы с законом.

Прокуратура составила портрет рязанского преступника Это мужчина, не имеющий постоянного места работы, в возрасте от 30 до 49 лет. Он получил среднее профессиональное образование и ранее уже имел проблемы с законом.
Прокуратура составила портрет рязанского преступника Это мужчина, не имеющий постоянного места работы, в возрасте от 30 до 49 лет. Он получил среднее профессиональное образование и ранее уже имел проблемы с законом.
Прокуратура составила портрет рязанского преступника Это мужчина, не имеющий постоянного места работы, в возрасте от 30 до 49 лет. Он получил среднее профессиональное образование и ранее уже имел проблемы с законом.
Прокуратура составила портрет рязанского преступника Это мужчина, не имеющий постоянного места работы, в возрасте от 30 до 49 лет. Он получил среднее профессиональное образование и ранее уже имел проблемы с законом.

В 2024 году привлечено к уголовной ответственности 3 792 лица, совершивших преступления (739 женщин и 85 несовершеннолетних). Граждан России – 3 621, иностранных граждан и лиц без гражданства – 171.

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Возраст: 14-15 лет – 18; 16-17 лет – 67; 18-24 года – 466; 25-29 лет – 477; 30-49 лет –   2 155; 50 лет и старше – 609.

Образование:  высшее профессиональное – 462; среднее профессиональное – 1 488; начальное и основное общее – 767; среднее (полное) общее – 962.

Социальное положение: наемный рабочий – 597; служащий – 139; учащиеся и студенты – 101; без постоянного источника дохода – 2 559; безработные – 2.

Является по отношению к потерпевшему: знакомым – 412, членом семьи – 342; родственником – 26; сожителем или бывшим супругом – 110.

В состоянии опьянения находились 872 лица. Ранее совершавших преступления – 2 043, из них ранее судимых – 929, с разными видами рецидива – 440.  

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