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Четверг, 30 марта, 2023
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Прокуратура проводит проверку после гибели рабочего в Серпухове

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Серпуховская городская прокуратура проводит проверку в связи с гибелью рабочего, сообщила прокуратура Московской области.

Предварительно установлено, что 29 марта в г.о. Серпухов рабочий при выполнении работ по монтажу провода на установленную опору получил травму. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе проверки Серпуховская городская прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, ход доследственной проверки по данному факту поставлен городской прокуратурой на контроль.

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