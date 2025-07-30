Прокуратура проводит проверку по факту смерти 14-летнего подростка на 3-м Борковском карьере

Пересвет и Ослябя – два инока, воины духовные, которые были посланы преподобным Сергием Радонежским в помощь профессиональным воинам, и два этих богатыря духа первыми вступили в бой. Их сила духа способствовала тому, чтобы русское воинство одержало победу силой оружия. И об этом владыка призвал не забывать – во главе угла должна быть сила духа, и уже потом – сила оружия.