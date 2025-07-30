Прокуратура проводит проверку по факту смерти 14-летнего подростка на 3-м Борковском карьере

Прокуратура Рязанской области проводит проверку по факту смерти 14-летнего подростка на 3-м Борковском карьере города Рязани. Соответствующее поручение дал прокурор области Дмитрий Коданёв.
В ходе проверки будет дана оценка надлежащего исполнения родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и обстоятельствам гибели. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами следствия.