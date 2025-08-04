Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал подросток в Касимове

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва Касимовская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием подростков 13 и 14 лет.



Установлено, что 3 августа 2025 около 20:00 на улице 50 лет ВЛКСМ двое несовершеннолетних, управляя питбайками, совершили столкновение друг другом. В результате столконовения один из подростков не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым автобусом. В настоящее время несовершеннолетний госпитализирован в медицинское учреждение.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, а также надлежащему исполнению родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию детей. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.