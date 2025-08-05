Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал 17-летний мотоциклист в Скопине

Скопинской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту ДТП с участием 17-летнего подростка.

Во вторник, 5 августа, около дома №78 на улице Ленина города Скопина несовершеннолетний, находясь за рулем мотоцикла, совершил столкновение с автомобилем. В результате ДТП подросток получил травмы и госпитализирован в медицинское учреждение. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Анатолий Родин.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Также прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами следствия.