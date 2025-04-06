Прокуратура проводит проверку ненадлежащего содержания обрушившегося дома в Рыбном

Прокуратура проводит проверку по факту ненадлежащего содержания многоквартирного жилого дома в городе Рыбное. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В доме рядом с администрацией Рыбновского района обрушилась стена. Недавно в этом доме сделали крышу за счет средств капремонта Рязанской области. Работы проводились в декабре 2022 и январе 2023 года.

По данному факту прокуратурой Рыбновского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании по исполнению требований жилищного законодательства.