Прокуратура проверила ход ремонтных работ в доме на Октябрьском городке после пожара

Первый заместитель прокурора Рязанской области Антон Шумский проверил ход ремонтных работ жилого дома на улице Октябрьский городок, который был поврежден в результате пожара.

Прокурор осмотрел жилые помещения, проверил проектную документацию, встретился с представителями подрядной организации. Антон Шумский ознакомился с организацией процесса восстановления здания, обратил внимание на использование современных материалов и технологий. Жильцы дома рассказали о проблемах.

По итогам визита уполномоченным органам даны конкретные указания по устранению выявленных недостатков, указано на необходимость усиления контроля за соблюдением сроков ремонта. Важно обеспечить качественное и своевременное восстановление дома, чтобы жильцы могли как можно скорее вернуться в свои квартиры.

Фото: Прокуратура Рязанской области