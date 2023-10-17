Вторник, 17 октября, 2023
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Прокуратура Пронского района держит на контроле происшествие в одной из местных школ

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В прокуратуре Пронского района находится на контроле проверка противоправного поведения детей в местной школе.

О происшествии, которое случилось 13 октября, сообщил один из жителей района в группе «Пронский брехунок».

Автор написал, что ученики пронской школы распылили перцовый баллончик по этажам здания, из-за чего некоторым детям потребовалась медицинская помощь.

По его словам, учителя и директор скрывают происшествие. Родители уже написали письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину.

В связи с этим районная прокуратура держит на контроле проверку, которую проводит местная полиция.  

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