Прокуратура Пронского района держит на контроле происшествие в одной из местных школ

В прокуратуре Пронского района находится на контроле проверка противоправного поведения детей в местной школе.

О происшествии, которое случилось 13 октября, сообщил один из жителей района в группе «Пронский брехунок».

Автор написал, что ученики пронской школы распылили перцовый баллончик по этажам здания, из-за чего некоторым детям потребовалась медицинская помощь.

По его словам, учителя и директор скрывают происшествие. Родители уже написали письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину.

В связи с этим районная прокуратура держит на контроле проверку, которую проводит местная полиция.