Прокуратура приостановила работу крупного хостела на севере Москвы

Деятельность крупного хостела на севере Москвы приостановлена после проверки, проведённой Савёловской межрайонной прокуратурой. В ходе проверки были выявлены многочисленные грубые нарушения федерального законодательства, сообщает телеграм-канал прокуратуры столицы.

Проверка проводилась в хостеле, расположенном на ул. Магистральная. В нём коммерческую деятельность осуществляли сразу два юридических лица. Хостел был рассчитан на одновременное проживание порядка 2,5 тысяч постояльцев.

По результатам проверки прокурор возбудил 16 дел об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц.

Суд рассмотрел материалы и принял решение о приостановлении деятельности хостела. Это решение уже исполнено.

Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.