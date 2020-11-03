Вторник, 3 ноября, 2020
8.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоПрокуратура поясняет

Является ли квартира, приобретенная в период брака на деньги от продажи квартиры одного из супругов, совместной собственностью?

7info7

Является ли  квартира, приобретенная в период брака на деньги от продажи квартиры одного из супругов,  совместной собственностью?

С таким вопросом обратился к РИА «7 новостей» читатель. Ответ даёт Касимовская межрайонная прокуратура.

Согласно ст. 36 Семейного кодекса РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.

реклама

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата.

Статья 34 Семейного кодекса РФ гласит, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Но на практике бывают исключения.

Так, например, если имущество приобретено в период брака, но на деньги от продажи добрачной квартиры одного из супругов.

В соответствии с  абз. 4 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак.

Таким образом, если имущество куплено в период брака, но на добрачные деньги или на деньги от продажи добрачного имущества одного из супругов, например, квартиры, тогда это имущество личное, а не совместное. Но супруг должен доказать, что квартира приобретена именно за счет его добрачного имущества, а значит, имущество как было личным, так и осталось.

Кроме того, необходимо учесть, что новая квартира, купленная в браке, скорее всего, будет стоить дороже, чем проданная добрачная. Получается, что эта разница в цене, если не доказано иное, оплачивается из семейного бюджета. В связи с этим, в новой квартире доля, приходящаяся на разницу в цене, все-таки будет в совместной собственности супругов, а доля, покрытая добрачным имуществом, — в личной собственности одного из супругов.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов вручил рязанским волонтерам медали от имени президента РФ

Новости Рязани
Во вторник, 3 ноября, Николай Любимов наградил рязанских волонтеров за помощь по предупреждению COVID-19. Губернатор вручил медали от имени президента РФ "За...
Узнать больше

Рязанский футболист впервые приглашён в сборную России

Новости Рязани
В этом сезоне полузащитник ЦСКА – один из лидеров команды, лидирующей в чемпионате России.
Узнать больше

Роман Петряев открыл фотовыставку в Рязанской библиотеке имени Горького

Новости Рязани
Во вторник, 3 ноября, зампредседателя правительства Роман Петряев открыл фотовыставку в Рязанской областной библиотеке имени Горького.  Фотографии из разных...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Каникулы для школьников продлили в Рязанской области из-за заболевания более 10% учителей

Новости Рязани
Решение о продлении каникул принято совместно с Роспотребнадзором, Минздравом и региональным министерством образования и молодёжной политики.
Узнать больше

В ДТП со скорой помощью в Рязани погиб человек

Новости Рязани
Авария случилась около 16:00 на улице Гагарина. Столкнулись «Рено Логан» и реанимационный автомобиль.
Узнать больше

В 67 учебных заведениях Рязанской области выявлены случаи коронавируса

Коронавирус
Случаи заболевания коронавирусом выявлены в 67 учебных заведениях Рязанской области. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Андрей Минаев: Университет функционирует в непростом, но рабочем режиме

Акценты
Главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова побеседовала с ректором РГУ имени С. А Есенина о работе вуза и его достижениях.
Узнать больше

Хэллоуин. История и традиции праздника

Акценты
31 октября отмечается Хэллоуин. Он же Праздник смерти, Праздник нечистой силы, Самайн, Канун Дня всех святых. Можно было бы назвать его самым...
Узнать больше

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+