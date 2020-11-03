Является ли квартира, приобретенная в период брака на деньги от продажи квартиры одного из супругов, совместной собственностью?

С таким вопросом обратился к РИА «7 новостей» читатель. Ответ даёт Касимовская межрайонная прокуратура.

Согласно ст. 36 Семейного кодекса РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.

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Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата.

Статья 34 Семейного кодекса РФ гласит, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Но на практике бывают исключения.

Так, например, если имущество приобретено в период брака, но на деньги от продажи добрачной квартиры одного из супругов.

В соответствии с абз. 4 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак.

Таким образом, если имущество куплено в период брака, но на добрачные деньги или на деньги от продажи добрачного имущества одного из супругов, например, квартиры, тогда это имущество личное, а не совместное. Но супруг должен доказать, что квартира приобретена именно за счет его добрачного имущества, а значит, имущество как было личным, так и осталось.

Кроме того, необходимо учесть, что новая квартира, купленная в браке, скорее всего, будет стоить дороже, чем проданная добрачная. Получается, что эта разница в цене, если не доказано иное, оплачивается из семейного бюджета. В связи с этим, в новой квартире доля, приходящаяся на разницу в цене, все-таки будет в совместной собственности супругов, а доля, покрытая добрачным имуществом, — в личной собственности одного из супругов.