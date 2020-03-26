В какой срок судебные приставы обязаны произвести расчёт задолженности по алиментам?

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РИА «7 новостей» совместно с Прокуратурой Рязанской области продолжает отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

В какой срок судебный пристав-исполнитель обязан рассчитать задолженность по алиментам? Ответ дала помощник прокурора Шиловского района Марина Гусева.

Порядок рассмотрения заявлений и ходатайств установлен Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Так, в соответствии со ст. 64.1 Федерального закона, заявления и ходатайства взыскателей подлежат передаче судебному приставу-исполнителю в трехдневный срок с момента поступления в подразделение судебных приставов. Срок на рассмотрение заявления составляет 10 дней со дня поступления к приставу-исполнителю.

Размер задолженности по алиментам определяется в постановлении судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментам исходя из размера алиментов, установленного судебным актом или соглашением об уплате алиментов.

Вынесенное решение пристава-исполнителя либо его бездействие могут быть обжалованы в порядке подчиненности и оспорены в суде, в порядке и сроки, установленные главой 18 указанного закона.