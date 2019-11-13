Что делать, если у вас вымогают вознаграждение за найденные документы

РИА «7 новостей» в рамках проекта «Прокуратура поясняет» продолжает отвечать на самые разные вопросы читателей. Одна из читательниц рассказала о ситуации, в которой может оказаться каждый.

Женщина потеряла водительское удостоверение. Через несколько дней ей в соцсети написал молодой человек, который сообщил, что нашёл документы. Он предложил вернуть документы за вознаграждение. Свою услугу мужчина оценил в 1000 рублей.

– Я сказала, что это слишком дорого, тогда он заявил, что ничего мне не отдаст. Могу ли я заявить на него в полицию? Обязан ли человек, обнаруживший потерянный документ, вернуть его владельцу бесплатно? – спрашивает читательница.

Как рассказал прокурор отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Алексей Хорунжий, при утере или хищении российского водительского удостоверения новое выдаётся без сдачи экзаменов и обязательного медицинского освидетельствования. При этом ранее установленный срок действия водительского удостоверения не меняется (пп. «г» п. 29, пп. «в» п. 30, п. 32 Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097).

В случае утери водительского удостоверения рекомендуется немедленно обращаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, чтобы обезопасить себя в будущем от неправомерного использования удостоверения. О факте истребования неизвестным лицом денежных средств за возврат водительского удостоверения также можно заявить в полицию.

Порядок возврата найденных документов владельцу действующим законодательством не регламентирован.