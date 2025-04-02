Прокуратура потребовала взыскать деньги в пользу обманутой рязанкой пенсионерки

По иску прокурора жительнице Рязани должны вернуть 600 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Прокуратура Советского района Рязани провела проверку по обращению 83-летней местной жительницы, ставшей жертвой мошенников. Неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманом заставили рязанка перевести деньги на банковские счета.

По исковому заявлению прокурора суд постановил взыскать с владельцев счетов — жителей Челябинской, Томской и Кемеровской областей — суммы неосновательного обогащения в размере 600 тыс. рублей.

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Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.