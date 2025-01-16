Четверг, 16 января, 2025
0.5 C
Рязань
Происшествия

Прокуратура потребовала ограничить доступ в аварийный дом в Старажилово

Анастасия Мериакри

В Старожиловском районе не ограничили доступ к аварийному зданию, подлежащему сносу. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области. 

Местная жительница обратилась в прокуратуру с просьбой ограничить доступ к дому № 11 по улице Школьной, потому что он находится в аварийном состоянии.

В ходе прокурорской проверки установлено, что к подлежащему сносу многоквартирному дому, о котором идет речь, имеется свободный доступ. 

Реклама

Отмечается, что органы местного самоуправления не предприняли никаких мер, чтобы ограничить доступ к опасному дому. Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать администрацию района предпринять меры для ограничения доступа в аварийный многоквартирный дом.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.