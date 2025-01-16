Прокуратура потребовала ограничить доступ в аварийный дом в Старажилово

В Старожиловском районе не ограничили доступ к аварийному зданию, подлежащему сносу. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Местная жительница обратилась в прокуратуру с просьбой ограничить доступ к дому № 11 по улице Школьной, потому что он находится в аварийном состоянии.

В ходе прокурорской проверки установлено, что к подлежащему сносу многоквартирному дому, о котором идет речь, имеется свободный доступ.

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Отмечается, что органы местного самоуправления не предприняли никаких мер, чтобы ограничить доступ к опасному дому. Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать администрацию района предпринять меры для ограничения доступа в аварийный многоквартирный дом.