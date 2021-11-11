Прокуратура потребовала назначить экс-мэру Рязани Сергею Карабасову 6 лет колонии

Во вторник, 9 ноября, в Советском районном суде Рязани состоялось судебное заседание по уголовному делу по обвинению Сергея Карабасова, в ходе которого прокурор запросила для бывшего мэра города 6 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, гособвинитель потребовал назначить Карабасову штраф в размере 100 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Для другого участника судебного процесса, Ковалева И.В, прокурор запросил 5 лет колонии, штраф в 70 000 и лишение права занимать конкретные должности сроком на 2 года.

Пузанову М.П. требовали назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, штраф в 50 000 без ограничения свободы.

Представитель потерпевшего вопрос о мере наказания оставил на усмотрение суда. Уточняется, что следующее заседание пройдёт 23 ноября.