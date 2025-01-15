Прокуратура помогла женщине-инвалиду компенсировать средства, потраченные на лечение

В Рязани женщина, страдающая сахарным диабетом, приобрела за собственные деньги систему непрерывного мониторинга глюкозы в крови, так как региональное министерство здравоохранения не выдало ей прибор. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

В ходе прокурорской проверки установлено, что региональный Минздрав не обеспечил женщину-инвалида с сахарным диабетом системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Прокуратура направила в суд иск о компенсации потраченных на систему средств.

Суд обязал Минздрав возместить затраты на медицинское изделие и причинённый моральный ущерб. В пользу женщины-инвалида взыскали 25 тысяч рублей.