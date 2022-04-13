Прокуратура организовала проверку по факту взрыва самогонного аппарата, из-за которого пострадали дети

Прокуратура Рязанской области организовала проверку по факту возникновения пожара в доме №18 по улице Интернациональной, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе ведомства.

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Трагический инцидент произошёл в ночь на 13 апреля. В квартире, где проживала семья, произошла разгерметизация самогонного аппарата. В результате пострадали мальчики 4 и 6 лет, а также их родители. Детей с ожогами госпитализировали в ОДКБ.

Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства при исполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, а также по созданию надлежащих условий их жизни. Кроме того, прокуратура даст оценку правомерности использования оборудования, предназначенного для производства спиртосодержащей продукции, — заявили в надзорном органе.

Проверку проведёт прокурор Московского района Рязани. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Ранее подробности происшествия обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.