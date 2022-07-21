Прокуратура нашла нарушения в законодательстве об отлове собак.

Нарушения при исполнении контрактов на отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных выявила проверка прокуратуры Рязанского района.

Этими вопросами должно заниматься МКУ «Техобеспечение». В нынешнем году организация заключила 3 муниципальных контракта с МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» на отлов, транспортировку, содержание и возврат на место обитания безнадзорных животных в Рязанском районе.

При проверке выяснилось, что вопросы проведения планового и вынужденного отловов собак на этой территории не урегулированы.

Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений директору МКУ «Техобеспечение», сейчас оно рассматривается.