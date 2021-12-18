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Суббота, 18 декабря, 2021
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Прокуратура нашла нарушения работы уличного освещения в Шилове

Александр Ильин
Изображение Pexels с сайта Pixabay

Прокуратура Шиловского района выявила нарушения организации уличного освещения на улицах Советская и Липаткина райцентра, сообщает пресс-служба ведомства. 

В нарушение требований законодательства на указанных автомобильных дорогах производилось отключение уличного освещения с 23:00 ч. до 05:00 ч.

После вынесения прокуратурой соответствующего представления администрацией города Шилово организовано уличное освещение в соответствии нормативными требованиями.

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Ранее губернатор Любимов потребовал от мэрии Рязани в срочном порядке решить проблему плохого освещения в областном центре. 

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