Прокуратура направила материалы для возбуждения дела после ЧП на коллекторе

Поскольку в действиях неустановленных лиц коммерческой организации усматриваются признаки преступления прокуратура Юго-Восточного административного округа направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).

Результаты рассмотрения постановления прокурора контролируются, прокурорская проверка продолжается.

Погибшему, тело которого обнаружено, 23 года. Поиски еще 2 пропавших продолжаются.

Еще трое рабочих госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.