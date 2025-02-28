Прокуратура нагрянет в школу в уральском Невьянске, где затравили сына участника СВО

В школу №6 в Невьянске Свердловская область нагрянет прокурорская проверка после того, как в учебном заведении затравили 11-летнего сына участника спецоперации, пишет URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, школу проверят в пятницу.

«Директор учреждения внезапно ушла на больничный», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе региональной прокуратуры пока не комментировали ситуацию.

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Как рассказала мать третьеклассника, издевательства над ее ребенком длятся уже давно. По ее словам, школьники пинают ее сына по рюкзаку, оскорбляют и бросают в снег. Женщина считает, что мальчика стали травить после того, как у него появились школьные принадлежности с чебурашкой. Дело в том, что он ассоциирует их отцом, ушедшим на фронт год назад.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».