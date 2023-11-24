Пятница, 24 ноября, 2023
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Прокуратура начала проверку после падения рабочего на стройке в Дашково-Песочне

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Прокуратура Рязанской области начала проверку после падения рабочего на стройке в Дашково-Песочне.

В результате падения мужчина получил перелом двух ребер. Ему оказали медицинскую помощь в одной из больниц Рязани, от госпитализации пострадавший отказался.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также строительных правил и нормативов.

По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Напомним, 24 ноября в СМИ появилась информация, что в Дашково-Песочне рабочий упал с высоты четырёх метров.

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