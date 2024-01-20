Прокуратура начала проверку информации о гибели мужчины из-за нечищеного снега

Прокуратура Рязанской области начала проверку после появления информации о гибели в Спасском районе мужчины, сообщает телеграм-канал ведомства.

— В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере безопасности дорожного движения, в жилищно-коммунальной сфере, — говорится в сообщении.

Ранее портал Ya62.ru написал о смерти инвалида в селе Федотьево Спасского района. О смерти соседа журналистам рассказала соседка, которая живёт в селе не постоянно. По её словам, инцидент произошёл на улице Берёзовой. Труп нашли в сугробе 20 января.

По камерам видеонаблюдения, установленным на доме, женщина узнала, что мужчина умер 17 числа. Инвалид вышел чистить снег лопатой и упал замертво. Тело нашли 20 января.

— Как рассказала девушка, до этого на многочисленные просьбы жителей почистить улицу Березовую, администрация поселения отвечала, что эта улица не самая важная и ее чистят по остаточному принципу, — пишет Ya62.ru.

Проверку по факту смерти человека проводят и сотрудники Следственного комитета.