Прокуратура начала проверку после гибели 14-летнего подростка в селе Поляны

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва, прокуратура Рязанского района организовала проверку по факту смерти 14-летнего ребёнка на водоёме в селе Поляны.

На место происшествия выезжал прокурор района Александр Аллахвердов.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям родителей (законных представителей) в части исполнения ими обязанностей по воспитанию ребёнка, также будут установлены обстоятельства произошедшего.

По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами.