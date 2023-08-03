Прокуратура контролирует выяснение причин пожара на заводе в Воскресенске

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в помещении цеха завода в д. Ачкасово городского округа Воскресенск. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Сегодня, около 13 часов 30 минут поступило сообщение о возгорании цеха по производству кислородных аккумуляторов. Идет тушение пожара, его площадь составляет более 200 кв м.

В ходе проверки, проведение которой поручено Воскресенской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования.

На месте находится Воскресенский городской прокурор Андрей Малютин.