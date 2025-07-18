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Общество

Прокуратура контролирует ход капремонта рязанских школ

Алексей Самохин

Прокуратура Рязанской области осуществляет надзор за ходом и результатами проведения капитального ремонта в образовательных организациях региона. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва заместитель прокурора Екатерина Банникова проверила готовность образовательных организаций к началу учебного года.

В рамках проверки Екатерина Романовна совместно с заместителем министра образования Александрой Кондратьевой осуществили выезд в ряд учебных заведений, расположенных в Касимовском, Скопинском, Кораблинском, Спасском, Александро-Невском районах, и осмотрели отремонтированные помещения, проверили соответствие выполненных работ по капитальному ремонту проектной документации. 

Особое внимание уделено качеству используемых материалов и соблюдению исполнителями срока контрактных обязательств.

Прокурор обратила внимание представителей подрядных организаций на отдельные недостатки, в связи с чем межрайпрокурорам поручено осуществлять еженедельный мониторинг результатов ремонтных работ с выездом на объекты.

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