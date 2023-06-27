Прокуратура Клепиковского района нашла нарушения в 4 школьных лагерях

Прокуратура Клепиковского района проверила соблюдение санитарного режима в школьных лагерях. В 4 образовательных учреждениях выявлены нарушения.

Так, не выделено помещение для приготовления дезрастворов и хранения уборочного инвентаря, нет инструкций по их разведению; в кабинете для занятий детей на окнах нет москитных сеток, на полу в пищеблоке обнаружены дефекты и повреждения.

14 июня руководителям учреждений внесено 4 представления, они находятся на рассмотрении.

Также в отношении должностных лиц возбуждено 4 административных дела. Их рассмотрел территориальный отдел Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе. Виновным вынесли предупреждения.