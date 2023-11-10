Прокуратура инициировала проверку по факту падения ребёнка из окна школы в Новомичуринске

Прокуратура Пронского района инициировала проверку по факту падения ребёнка из окна школы в Новомичуринске. Об этом сообщили в пресс-службе Облпрокуратуры.

— В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства и должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что всё случилось во время урока. Очевидец рассказал, что 9 ноября учитель отобрала у мальчика электронную сигарету, грозилась рассказать о находке родителям. Школьник слёзно просил не делать этого. После произошедшего он выпал из окна третьего этажа. Ребёнок серьёзно пострадал. У него сломан позвоночник, также установлены множественные ушибы внутренних органов.