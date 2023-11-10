Пятница, 10 ноября, 2023
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Прокуратура инициировала проверку по факту падения ребёнка из окна школы в Новомичуринске

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Фото из telegram-канала ya62

Прокуратура Пронского района инициировала проверку по факту падения ребёнка из окна школы в Новомичуринске. Об этом сообщили в пресс-службе Облпрокуратуры.

— В ходе проверки будет дана оценка действиям  руководства и должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что всё случилось во время урока. Очевидец рассказал, что 9 ноября учитель отобрала у мальчика электронную сигарету, грозилась рассказать о находке родителям. Школьник слёзно просил не делать этого. После произошедшего он выпал из окна третьего этажа. Ребёнок серьёзно пострадал. У него сломан позвоночник, также установлены множественные ушибы внутренних органов.

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