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Четверг, 16 декабря, 2021
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Прокуратура и СК начали проверку после нападения огромной крысы на девочку в Ивановской области

Александр Ильин

Прокуратура и следственный комитет Ивановской области организовала проверку по факту нападения крысы на школьницу во дворе дома в Кохме, сообщает портал «IvanovoNews». 

Инцидент случился 14 декабря. Девочка играла с другими ребята в снежки. В момент, когда она положила руку в сугроб, из него выскочила большая крысы и вцепилась в палец школьницы. 

Грызун намертво схватил руку. Лишь спустя время его удалось убрать. С окровавленным пальцев девочка прибежала к отцу, который отвёз её в больницу. Сейчас ей ставят необходимые уколы. 

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Прокуратура и СК проверят должностных лиц, ответственных за санитарное состояние территории. В том числе управляющую компанию и органы местного самоуправления.

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