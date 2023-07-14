Пятница, 14 июля, 2023
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Прокуратура через суд добивается ликвидации несанкционированной свалки в Касимовском районе

7info
Фото: vk.com/sudpress62

Касимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, а также требований пожарной безопасности в одной из администраций Касимовского района. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Проверка показала, что на территории одного из поселений района расположена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, общей площадью более 1800 кв. м.

В результате бездействия администрации создается угроза опасности для жизни и здоровья населения на территории района, чем нарушаются права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.

В связи с выявленными нарушениями в адрес администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Поскольку нарушения не были устранены межрайонной прокуратурой направлено исковое заявление в Касимовский районный суд об обязании администрации ликвидировать несанкционированную свалку.

Заявление прокуратуры находится на рассмотрении.

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