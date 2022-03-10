Прокоп Перезимний 12 марта: народные приметы и что нельзя делать в этот день

Православные христиане вспоминают 12 марта преподобного Прокопия Декаполита. Согласно житию святого, он противостоял иконоборческой ереси. За убеждения был схвачен и подвергнут страшным пыткам. Прокопий долгое время провёл в темнице, а после того, как вышел на свободу, — прославился иноческими подвигами.

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В народном календаре 12 марта – Прокопий Перезимний.

Прокоп Перезимний дороги разрушает и в снегу утопает.

Считалось, что с этого дня наступает настоящая весна, на крышах начинает таять снег, реки вскрываются ото льда, санный путь портится, а под колёсами проступает колея.

Традиции и запреты 12 марта

На Прокопа Перезимнего запрещено махать рукой уезжающему. В противном случае может случиться беда – человек травмируется или лишится жизни.

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В этот день наши предки не ходили на охоту. Есть вероятность набрести на большую беду.

Во время поездок нельзя громко разговаривать и шуметь. Можно привлечь к себе внимание тёмных сил, которые принимают образ животных.

Запрещается звать к себе гостей 12 марта .Если верить приметам, энергетика чужих людей может уничтожить семейное благополучие. Особенно, если в гости зашла женщина с тёмными волосами.

Традиционно в этот день люди ходят в баню, чтобы отмыться от «зимних» болезней и грехов.

Мужчины готовили инвентарь к предстоящей пахоте, женщины — семена.

Народные приметы 12 марта

Если верба распустилась, сеять и пахать можно раньше, чем обычно.

Овцы лбами стукаются – к сильному ветру.

Если подснежники распустились, пора готовиться к пахоте.

Именины 12 марта отмечают Юлиан, Сергей, Михаил, Степан, Яков, Макар, Тимофей, Петр, Нисон.

Сны, увиденные с 11 на 12 марта, если и сбываются, то только на седьмой день Рассказывать о них никому нельзя. В противном случае они могу навлечь неприятности.