Прокл Плакальщик 25 июля: почему в этот день нужно умыться росой?

25 июля православные христиане вспоминают мучеников Прокла и Илария. Во II веке они пострадали за Христову веру – их жестоко казнили.

В народном календаре 25 июля – день Прокла Плакальщика. Считалось, что с этого дня на полях по утрам появляется обильная роса.

На Прокла всё кругом промокло

К 25 июля крестьяне старались убрать с лугов сено, чтобы оно не начало преть. Также считалось, что в Проклов день роса обладает целебными свойствами, поэтому старались ей умыться.

Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 25 июля

Если умыться 25 июля росой, можно надолго сохранить молодость и здоровье. Поэтому этот ритуал был особенно популярен у девушек. А беременные женщины собирали росу и пили. Считалось, что это облегчит предстоящие роды.

Проклов день благоприятен для заключения всяческих соглашений и договоренностей. Также станет прочным созданный сегодня союз.

25 июля принято собирать лекарственные растения. Считалось, что они набирают в это время целебную силу и способны эффективно бороться с недугами.

На Прокла Плакальщика категорически нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом, чтобы не навлечь неприятности. В старину никогда не приступали к уборке, ремонту или шитью.

Также 25 июля запрещено ругаться и сквернословить. Считается, что вся негативная энергия, сосредоточенная в бранных словах, вернётся в троекратном размере.

Народные приметы 25 июля

Если на Прокла туман приходит, жди плохой урожай;

Холода 25 июля сулят суровую зиму;

Громко пчёлы жужжат – к сухому и жаркому августу;