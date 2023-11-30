Производство рязанских беспилотников «Скальпель» планируется нарастить в 2024 году

Производство беспилотников «Скальпель», разработанных в рязанском конструкторском бюро, планируется нарастить в 2024 году, сообщает ГТРК «Ока».

Сейчас КБ производит 20 БПЛА в месяц, к концу марта 2024 планируется выпускать до 150 аппаратов ежемесячно.

«Скальпель» — многоцелевая платформа одноразового применения, оснащённая боевой частью. Беспилотник может длительное время находиться в воздухе, ожидая команды на атаку.

Беспилотники активно используются российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции.