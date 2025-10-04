Производителя колбасных изделий в Рыбновском районе оштрафовали на 30 тысяч

Предприниматель из Рыбновского района, занимавшийся производством колбасы, был оштрафован. Подробности сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В августе 2025 года ведомство провело инспекцию индивидуального предпринимателя, который занимается производством колбасных изделий в Рыбновском районе. Проверка была связана с тем, что срок исполнения ранее выданного предписания истёк.

В ходе мероприятия выяснилось, что предприятие не устранило все выявленные нарушения и не обеспечило должного контроля за прослеживаемостью продукции, подлежащей государственному ветеринарному надзору.

Из-за пренебрежительного отношения к требованиям законодательства в области технического регулирования, несоблюдение которых может представлять угрозу для жизни и здоровья людей, должностное лицо Управления Россельхознадзора составило протокол об административном правонарушении по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ. Этот протокол был направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.

23 сентября 2025 года Арбитражный суд Рязанской области признал предпринимателя виновным в совершении правонарушения и назначил штраф в размере 30 000 рублей.