Производители непродовольственных товаров, сырья или комплектующих могут рассчитывать на федеральную господдержку

Поможет стать поставщиком крупных компаний и ритейлеров Цифровая платформа МСП. Платформа разработана и поддерживается Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Чем полезен сервис?

Здесь вы найдете реестр промышленных компаний, которые уже зарегистрировались на платформе и открыты для запросов от заказчиков; а также сможете стать поставщиком ритейлеров и производителей. На платформе есть актуальная информация на поставку комплектующих, сырья, компонентов и другой промышленной продукции, а также непродовольственных товаров.

Сервис доступен по ссылке.