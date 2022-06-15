Производитель ягод из Рязанской области стал одним из победителей всероссийского конкурса

Ягодное хозяйство «Доктор Шарец» прошло сертификацию в Центре органической экспертизы Роскачества и стало одним из победителей в номинации «Новый органический продукт» первого всероссийского органического конкурса. Об этом сообщает Роскачество. Производство находится в Рязанском районе.

Семья Шарец следует принципам органического земледелия с 1996 года и выращивает вересковые ягоды в девственных лесах. Площадь ягодных плантаций превышает 100 гектар. Ягодное хозяйство поставляет в розничные сети как свежую, так и переработанную ягоду – свежие голубику, бруснику, перетёртую клюкву. Питомникам предлагается посадочный материал – саженцы голубики, брусники и клюквы.