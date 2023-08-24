Производитель автохимии станет резидентом индустриального парка «Рязанский»

Инвестсовет при «Корпорации развития Рязанской области» одобрил комплект документов необходимых для получения статуса резидента индустриального (промышленного) парка «Рязанский» производителю автомобильной химии.

Компания «Аг-Тех» реализует проект по расширению действующего производства аэрозольной химии: присадок для автотоплива, очистителей, средств по уходу за автомобилем, смазочных материалов.

За время реализации проекта инвестор планирует вложить порядка 0,5 миллиарда рублей.

Первые объекты компания собирается запустить до конца 2026 года, поступательно наращивая предприятия до 3 миллионов штук продукции ежемесячно.

Планируется построить цеха для изготовления полуфабрикатов, розлива, газации продукции, склады. Кроме того, на новой площадке готовы запустить 2 полностью автоматизированные аэрозольные линии с последующим увеличением их количества до 6.

Получение статуса резидента индустриального парка «Рязанский» откроет перед инвестором ряд возможностей. Среди плюсов: освобождение от уплаты транспортного налога, снижение ставок по налогам на прибыль, имущество.