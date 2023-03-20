Медведев: Произошло окончательное обрушение системы международного права

Произошло окончательное обрушение системы международного права. Об этом утром 20 марта написал в телеграм-канале Дмитрий Медведев.

Признаемся: она и раньше была не особо эффективна. Особенно её международные институты.

Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран.

Но главный порок системы международного публичного права в её неэффективности. Страны не хотят исполнять ангажированные акты Генассамблеи ООН, ветируют решения Совбеза ООН, покидают разные институты ООН. Причина в их несправедливости, которая основана на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. ИБО PAR IN PAREM NON HABIT IMPERIUM. Равный не имеет власти над равным.

Вот возьмём этот говённый, никому не нужный МУС, созданный на базе Римского статута, в который не вступили крупнейшие государства. Кого он привлёк к ответственности?

Три десятка никому не известных лиц. Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, не доступен для «правосудия». Остальные вообще не стоят упоминания. Иными словами, эффективность их деятельности нулевая. Это вам не созданные ad hoc Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Или даже сомнительный трибунал по Югославии. Оно и понятно.

Ведь судить страну и её лидеров можно в двух случаях: 1) когда сама страна дико ослабела, почти утратила суверенитет и решилась признать суд над собой; 2) когда страна проиграла войну и капитулировала. Иначе – невозможно. И это понимают все. Кстати, самый дискредитирующий эпизод, который убил и так почти нулевой авторитет суда, связан с преступлениями США в Афганистане и Ираке. Суд обгадился по полной и ничего не смог сделать. Очевидно, что мощный окрик из США о том, что мы, мол, вообще не ратифицировали Римский статут, fuck off pigmies, у судей вызвал животный позыв на отправление естественных потребностей, не связанных с правосудием.

И тут решили судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС по тем же основаниям, что и США и иные страны. Очевидно, что поступила максимально жёсткая вводная из того же Пиндостана. Понятно, что практической ценности никакой, но спасибо, что вспомнили.

А вот последствия для международного права будут чудовищные. Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдёт, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано.

И ещё. Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…